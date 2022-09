Idosa de 108 anos é encontrada nua e morta em matagal, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A guarnição da viatura 3106 fez deslocamento até o local e constatou o fato logo tendo a identificação da vítima como sendo de Margarida da Silva Rodrigues, de 108 anos, que se encontrava desaparecida desde às 17h de sexta-feira (23), quando foi vista pela última vez. (Com informações do Dol).

Segundo as informações da Polícia Militar, por volta das 16h30 deste sábado (24) uma guarnição da 1ª Companhia Orgânica do 31º Batalhão foi informada que um corpo foi encontrado na mata da fazenda ao lado Tijuca no município de Abaetetuba

Como o corpo da idosa não apresentava a princípio violência, a Polícia Civil de Abaetetuba, com base no relato da Polícia Militar, classificou a ocorrência como morte a esclarecer.

Foto:Reprodução) – Uma idosa de 108 anos que estava desaparecida de sua residência desde a última sexta-feira (23) foi encontrada despida e morta neste sábado (24) no terreno de uma fazenda no município de Abaetetuba, na região nordeste paraense.

