Patati e Patatá trocam socos em SC durante passeio da Carreta da Alegria

Briga foi interrompida por outros dançarinos. (Foto: Redes Sociais, Divulgação)

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (5) em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí

Uma apresentação da Carreta da Alegria em Ituporanga, no Alto Vale, terminou com socos entre homens fantasiados de palhaços ‘Patati e Patatá’ na noite desta quarta-feira (5). Um vídeo feito por uma pessoa que estava no passeio circula pelas redes sociais e mostra a dupla se agredindo em uma rua do Centro. Outros dois integrantes perceberam rapidamente a situação e separaram os envolvidos; assista abaixo.

A Carreta da Alegria está na cidade desde meados de junho e deve permanecer até domingo (9). Conforme divulgado pela prefeitura, o veículo parte com o público da Praça Frei Gabriel e percorre as principais vias do Centro durante 30 minutos.

O passeio sobre o caminhão iluminado e com música custa R$ 15 por pessoa e durante a semana ocorre a partir das 18h30min.

Nesta quarta, porém, o desentendimento entre os dançarinos marcou a apresentação. Em nota, a Carreta MegaMix, responsável pela atração, lamentou “profundamente o ocorrido”. Acrescentou que foi uma “situação chata e indesejada” e que providências já foram tomadas. A empresa não revelou quais medidas foram adotadas.

“Pedimos sinceras desculpas a todos”, finalizou.

A Polícia Militar e bombeiros não foram chamados, tampouco houve registro de boletim de ocorrência, disse a Polícia Civil. Como se trata de lesão corporal, é necessário que a vítima faça uma queixa crime para que haja investigação ou atue com um advogado para mover um processo judicial.

Fonte:Bianca Bertoli bianca.bertoli@nsc.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/202310:47:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...