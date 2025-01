Paulistão: São Paulo bate Corinthians com gols “de Cotia” no Morumbis

Oscar e Lucas comemoram um dos gols do São Paulo sobre o Corinthians • MARCELLO ZAMBRANA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lucas Moura marcou duas vezes e Oscar fez o primeiro gol no reencontro com o clube que o revelou; Martínez descontou para o Corinthians

Em noite noite inspirada no Estádio do Morumbis, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 com gols de Lucas Moura, duas vezes, e Oscar. Martínez descontou para o time visitante.

A partida desde domingo (26), válida pelo Campeonato Paulista, fechou a quarta rodada do estadual e teve atraso de uma hora.

Esse foi o primeiro gol do camisa 8, Oscar, nessa passagem pelo Tricolor, clube que o revelou. A vitória quebra uma sequência de 10 jogos de invencibilidade do Corinthians.

Após um primeiro tempo fisicamente intenso, o São Paulo abriu o placar nos primeiros minutos da segunda etapa e contou com grande atuação do quarteto ofensivo (Lucas, Oscar, Calleri e Luciano), que participou de todos os gols.

O Corinthians, por outro lado, viu seus principais jogadores terem noite apagada. Yuri Alberto e Memphis Depay, por exemplo, não tiveram destaque positivo na partida.

O próximo jogo do São Paulo é contra a Portuguesa, na quarta-feira (29), no Pacaembu. O Corinthians enfrenta a Ponte Preta na mesma data, no Moisés Lucarelli.

Chuva toma conta do estádio

O Majestoso tinha início marcado para 18h30, mas precisou ser adiado em uma hora. A razão foi a forte chuva que assolou a cidade de São Paulo, que alagou o gramado do Morumbis.

A drenagem do estádio funcionou e, com a diminuição do nível das chuvas, o campo secou, e a torcida pôde ocupar as arquibancadas com mais conforto diante da mudança do tempo.

Corinthians se impõe no Morumbis

Incentivado pelos torcedores que lotaram as arquibancadas do Morumbis, o São Paulo tentou ter maior ímpeto no início do primeiro tempo. Luciano foi o jogador mais acionado do ataque e buscava tabelas com Calleri.

Porém, o jogo ficou caracterizado por mais disputas físicas do que técnicas. Assim que conseguiu frear o ânimo do rival, o Corinthians teve tranquilidade para buscar suas oportunidades e obrigou Rafael a fazer grandes defesas em lances de bola parada. O Timão chegou mais perto de abrir o placar.

Individualidade do São Paulo aparece

O São Paulo voltou mais intenso no segundo tempo, e os valores individuais da equipe se sobressaíram. Oscar cobrou ótimo escanteio pela esquerda, e Lucas subiu para cabecear e abrir o placar. Depois, Luciano tomou a bola no campo de defesa do Corinthians e serviu Oscar, que ampliou.

⚽️ Oscar aproveita passe de Luciano e marca seu primeiro gol com a camisa do São Paulo! #SuperReforço #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/hW03wnEY1y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2025

O Timão até chegou a diminuir, com golaço de José Martínez. Porém, logo na sequência, Lucas tabelou com Calleri, driblou três defensores e anotou um gol de placa. Rafael, goleiro tricolor, ainda teve atuação de destaque com grandes defesas, que evitaram gols do Corinthians.

