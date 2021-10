Quase 12 milhões em dinheiro, entre real e dólar, sem procedência comprovada foram apreendidos em São Paulo

Quase 12 milhões em dinheiro, entre real e dólar, foram encontrados em cabine de carreta — Foto: Secretaria de Segurança Pública

Em maior apreensão de dinheiro do ano no estado, quase 12 milhões sem procedência comprovada são encontrados em Presidente Prudente

Valor estava no fundo falso de uma carreta bitrem carregada com polpa cítrica, que foi abordada pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Quase 12 milhões em dinheiro – real e dólar – foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária durante operação nesta quinta-feira (30) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP). Um homem de 38 anos foi detido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), esta foi a maior apreensão de dinheiro do estado de São Paulo em 2021.

O flagrante começou com a abordagem a uma carreta bitrem na frente da Base do Policiamento Rodoviário em Presidente Prudente. Na ocasião, o condutor do veículo apresentou “atitudes suspeitas”.

Em vistoria no conjunto de transporte de carga com placas do Mato Grosso do Sul, carregado com polpa cítrica, só policiais encontraram um “grande volume de dinheiro” em um fundo falso na cabine.

Ao todo, convertidos em real, a apreensão totalizou R$ 11.551.636,40, dos quais R$ 4.344.166,04 eram em dólares.

Depois de flagrado, o motorista do caminhão, que até então não comprovou a origem licita do valor, foi detido. Ele declarou que pegou a quantia em São Paulo e a levaria para o estado do Mato Grosso do Sul.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Por g1 Presidente Prudente

01/10/2021 07h42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...