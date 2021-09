(Foto>:https://unsplash.com/photos/Ro38zH1CRUY) — Já parou para pensar em como ao tirar o online do WhatsApp sua privacidade é retomada? Afinal de contas, as vezes você quer entrar rapidinho para mandar uma mensagem importante.

Mas, apesar de não ter tempo de responder todos que falam com você, logo a cobrança de alguns já surgem. Algo bastante chato e estressante que ficou bastante comum. Isso porque hoje, todos querem ser respondidos com rapidez.

Uma das consequências das tecnologias se tornarem cada vez mais dinâmicas. Portanto, se você quer saber como tirar o online do whatsapp, continue lendo e confira o passo a passo em nosso conteúdo.

Como tirar o online do WhatsApp?

Quem é que nunca recebeu uma mensagem de alguém dizendo “você estava online e mesmo assim não me respondeu” ou coisa do tipo, certo? Seja cobrança de namorada, amigos ou até mesmo do chefe fora do horário de trabalho, isso é algo bastante chato.

Estar online não é sinônimo de estar disponível e a maioria parece não querer entender isso. Para evitar estresses do tipo, tirar o indicador de que você está online no WhatsApp pode ser uma ótima solução.

Dessa forma, fica fácil usar o aplicativo com mais tranquilidade e até mesmo, privacidade. A atividade é uma opção que faz mais sentido para contas Business deste aplicativo, facilitando as relações comerciais. Fora isso, já começa é a causar dor de cabeça.

A primeira coisa que você precisa saber sobre tirar a atividade online do WhatsApp, é que não é possível fazer isso de forma natural. Ou seja, o aplicativo não possui função nativa que permite isso, é preciso usar:

Extensões no navegador;

Ferramentas auxiliares.

O mais próximo para preservar a privacidade que o app permite, é a remover a visualização das mensagens. Já para não aparecer online, vamos aos hacks de como fazer isso a seguir.

1. Use o modo avião

Uma das formas mais fácil de acessar o aplicativo para ler ou responder mensagens sem ficar online é ao usar o Modo Avião do celular. Ao fazer isso, sua internet para de funcionar, tanto rede móvel quanto o Wi-Fi.

Desse modo, você poderá entrar no app e conferir tudo que recebeu, até mesmo responder. Contudo, as mensagens só serão enviadas quando você sair do wpp, desligar o modo avião e acessar o app novamente quando quiser.

Mas lembre-se que só será possível ouvir e ver mídias que já estiverem baixados. Se elas não vão de forma automática, será preciso fica on mesmo.

2. Truques para ler mensagens sem ficar online no WhatsApp

Para quem usa Android, e possível acessar nas configurações: “Notificações > Notificações de alta prioridade”. Sendo assim, ao habilitar essa função as mensagens serão recebidas no topo do seu aparelho, permitindo que você as leia sem ficar online.

Para iOS é possível fazer isso também ao acessar: “Notificações > Notificações no Aplicativo > Banners ou Alertas”. Escolha uma dessas últimas opções para aproveitar esse hack.

3. Extensão para navegador

Além disso, é possível tirar o online da sua atividade do WhatsApp pelo Google Chrome. Isso porque existe a extensão WA Web Plus For WhatsApp disponível neste navegador.

Dessa forma, através das configurações dessa ferramenta, é possível tirar esse “status”. Bem como, é possível supri ainda a atividade “digitando…” que fica aparecendo ao escrever uma mensagem a alguém.

Vale destacar, entretanto, que essa extensão é válida apenas para o WhatsApp Web. Se você a instalar nele mas acessar o app pelo celular, você aparecerá como online sim.

4. Tirar online com WhatsApp modificado

Por fim, uma opção para quem quer tirar esse online de forma muito mais prática, é utilizar um WhatsApp modificado. Ou seja, aplicativos que modificam algumas das configurações desse app tão popular.

Essas alterações servem também, para atividade de “digitando…” e mais diversas outras ações que aumentam sua privacidade. Do mesmo modo que, muitos oferecem mudanças no design do wpp, por exemplo, como a mudança de cor dele.

Para finalizar

O online do WhatsApp atrapalha e muito a privacidade das pessoas e por isso, muitos querem saber como tirar. Como vimos, não existe forma direta de fazer isso no aplicativo.

No entanto, existem alguns truques que permitem que você faça isso de forma simples e prática. Você só precisa ter cuidado e não dar o mole de abrir as mensagens que aparecem na tela do celular.

Gostou dos truques que ensinamos neste conteúdo? Então, compartilhe-o para que mais pessoas se beneficiem dele também.

