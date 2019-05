Pavimentação dos últimos 50 km da BR-163 é reiniciada pelo DNIT

(Foto:Reprodução)-Equipes da autarquia aproveitam janelas climáticas favoráveis e reiniciam pavimentação da rodovia – segundo principal corredor logístico do país. Meta é concluir ainda neste ano.

Veja:Vídeo

Terminada a temporada de chuvas na região Norte, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acaba de retomar as obras de pavimentação na BR-163/PA, no trecho entre Novo Progresso e Moraes de Almeida. A meta é concluir o asfaltamento de cerca de 50 quilômetros até Miritituba (PA) ainda em 2019. Nos últimos dias, equipes da autarquia aproveitam janelas climáticas favoráveis para reiniciar os trabalhos de pavimentação da rodovia – segundo principal corredor logístico do país.

“O DNIT vai entregar à sociedade brasileira essa importante obra, o que certamente dará um dinamismo especial para a logística brasileira, ainda nesse ano. A importância para a agricultura e para o comércio deve extrapolar os limites nacionais, atingindo repercussões internacionais pelo grande volume de grãos que serão exportados a partir de 2.020. Isso vai gerar novos empregos, melhores condições de trabalho para nossos caminhoneiros e vai alavancar a economia do nosso país”, destacou o diretor-geral do DNIT, general Antônio Santos Filho.

LOGÍSTICA DA OBRA: As obras estão sob a responsabilidade do Exército Brasileiro e de empresa contratada pelo DNIT. Em função das características do clima e do solo da região, a autarquia fez um planejamento de toda a logística necessária para assegurar o avanço das obras a partir de maio. Essa preparação incluiu produção e estoque de material para a execução dos serviços de engenharia.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações do DNIT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...