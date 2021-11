Vejam alvos da “Operação da PF” de lavagem de dinheiro do narcotráfico, que prendeu aeronave em Novo Progresso

(Foto:PF) –As apreensões de aeronaves ocorreram em Santarém (1), Itaituba (4), Novo Progresso (1), e um no município de Sorocaba (SP).

As apreensões de aeronaves ocorreram em Santarém (1), Itaituba (4), Novo Progresso (1) e um no município de Sorocaba (SP).

Os mandados de busca e apreensão foi cumprido em Santarém os de prisão foram cumpridos em Itaituba (3), Castanhal (1) e Trairão (1).

Aeronave em Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso, buscou informações sobre a aeronave apreendida, conseguiu confirmar a apreensão. Conforme a informação o piloto é dono da aeronave, bastante conhecido na cidade de Novo Progresso, a PF não divulgou o nome e o Jornal optou em manter sigilo. (sem mais detalhes)

Operação “NARCOS GOLD “

A investigação revelou que o transporte da substância era realizado através de aviões que partiam de outros estados até o oeste do Pará, onde era feita a distribuição do produto ilícito para outras unidades da Federação. Além disso, foi verificado que o grupo utilizava garimpos de ouro como base para pousos e decolagens no transporte de drogas e, também, como fachada para lavagem de dinheiro. Uma das hipóteses investigadas é a de que os investigados utilizavam notas fiscais de transações fictícias com ouro para justificar o patrimônio milionário. A operação foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021.

Advogada, Fazendeiro e empresários foram alvos da operação “NARCOS GOLD “de lavagem de dinheiro do narcotráfico, a operação aconteceu em Santarém, Novo Progresso,Castanhal. Itaituba e trairão no Pará.

As ordens judiciais foram expedidas pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Operação NARCOS GOLD: Advogada é presa pela PF

A advogada Helenice Carvalho Ferreira Gomes foi presa na manhã desta quinta-feira(4), em Itaituba, no oeste do Pará, durante a operação NARCOS GOLD, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão de alvos suspeitos de integrarem um grupo criminoso que faria a lavagem de dinheiro do narcotráfico, há três anos, cuja logística contaria com o apoio de pistas de aviação em fazendas e garimpos na região oeste do Pará. A informação é do Portal OESTADONET.

Helenice é esposa do superintende regional de da Polícia Civil, em Itaituba, Vicente Ferreira Gomes. Ela será transferida para a superintendência da Polícia Federal em Santarém.

Operação NARCOS GOLD: fazendeiro onde Wesley Safadão se apresentou via ‘internet’ em Itaituba é alvo.

Entre os alvos da PF estão uma casa em condomínio de luxo em Santarém e pista em fazenda onde cantor sertanejo fez show transmitido pela internet.

Um dos mandados de prisão a ser cumprido pela Polícia Federal na operação NARCOS GOLD, que tem como foco principal combater o crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, é Heverton Soares, conhecido por “Grota”, proprietário da fazenda Vale do Ouro, em Itaituba, onde o cantor Wesley Safadão fez uma apresentação com transmissão pela internet, no ano passado. Houve apreensão de aeronaves no hangar da fazenda. (A informação é do Portal OESTADONET)

Operação NARCOS GOLD: Empresário Marlon Pena é alvo da PF

Outro alvo da operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão foi uma residência localizada em um condomínio de luxo, nas proximidades do shopping Rio Tapajós, em Santarém, oeste do Pará. O morador do imóvel é Marlon Pena.

Outros Alvos

O mandado de prisão em desfavor de um suspeito de prenome Frank, residente no bairro do (Maracanã), em Santarém, foi cumprido em Castanhal. Outras duas prisões – da advogada Helenice Carvalho Ferreira Gomes e de outro homem suspeito — foram executadas, respectivamente, em Itaituba e em Trairão, no sudoeste do Pará.

A polícia (PF) não divulgou dados da operação que tinha objetivo de cumprir 12 (doze) mandados de prisão preventiva e 30 (trinta) mandados de busca e apreensão nos estados do Pará, Goiás, Tocantins e São Paulo, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Santarém. Além disso, foi determinado o sequestro de 12 (doze) aeronaves, bloqueio de valores em contas bancárias e indisponibilidade de diversos outros bens móveis e imóveis.

As ordens judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Santarém. Além disso, foi determinado o sequestro de 12 (doze) aeronaves, bloqueio de valores em contas bancárias e indisponibilidade de diversos outros bens móveis e imóveis.

Os crimes investigados no Inquérito Policial correspondente são de tráfico de drogas e associação para o tráfico, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.

