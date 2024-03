Cerca de 8 kg de supermaconha são apreendidos em caixas em ônibus na BR-230, em Altamira-Pará

(Foto: Adriano Machado/TV Vale Xingu)- Cerca de 8 kg de entorpecente semelhante à maconha, divididos em 7 tabletes, foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (11).

A apreensão da droga aconteceu na Rodovia Transamazônica, no bairro Buriti, na entrada de Altamira, no sudoeste do Pará. Os policiais civis e militares foram até o local após receberem uma denúncia.

“Esse material estava dentro de um ônibus vindo de Santarém com destino a Marabá, tomamos conhecimento de algumas caixas com entorpecente e em uma operação conjunta fizemos a abordagem e lá estava a droga.”, afirma a delegada Kary Klat.

Como não havia nenhuma pessoa com a droga, foi apenas despachada, o entorpecente foi apreendido. A polícia agora trabalha para identificar os possíveis donos dos tabletes de maconha.

“Eles colocam um pacote e despacham para o destino. A própria empresa às vezes desconfia e somos acionados para dar uma olhada, claro que às vezes não é nada, mas desta vez foi e aqui temos aproximadamente 8 kg de skunk, que é a supermaconha, e mais ou menos 120 mil reais de apreensão.”, pontuou Kary Klat.

Agora o entorpecente deve passar por uma perícia na Polícia Científica para em seguida ser incinerado. As investigações da Polícia Civil irão continuar no caso.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/10:17:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...