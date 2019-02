Paysandu é campeão da Copa Verde ao empatar com Atlético-ES que eliminou Luverdense e Cuiabá

Fonte: Gazeta Esportiva com Só Notícias (foto: Akira Onuma, Carlos Fellip e João Ramos / Portal ORM) – O Paysandu é o primeiro bicampeão da Copa Verde. Vitorioso em 2016, o time paraense voltou a levantar o troféu em 2018 ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-ES na noite desta quarta-feira, no Mangueirão. No jogo de ida, em Cariacica, havia vencido por 2 a 0.

Apesar de ter entrado em campo em vantagem, o Paysandu levou um susto ao ser vazado no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Eraldo cabeceou firme para dar esperanças ao Atlético-ES.

Na segunda etapa, porém, o Paysandu alcançou o empate. Aos 27, o ex-palmeirense Pedro Carmona chutou bem da entrada da área, no ângulo, e assegurou a conquista da taça.

O título da Copa Verde dará ao Paysandu uma modesta premiação de R$ 168 mil e uma vaga nas oitavas de final da próxima edição da Copa do Brasil. Pela participação no torneio nacional de mata-mata, o time já tem garantido R$ 2,4 milhões.

O Atléticoi-ES chegou a final após eliminar o Cuiabá e o Luverdense (campeão do ano passado da Copa Verde).

