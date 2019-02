Tite convoca seis atletas sub-20 para treinar com a Seleção antes da Copa

Durante três dias, nomes do Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Vasco estarão na Granja Comary participando de atividades ao lado de jogadores que irão para o Mundial da Rússia.

O técnico Tite convocou nesta quarta-feira seis jogadores com idade para o time sub-20 de olho em compor os treinamentos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. O zagueiro Vitão (Palmeiras), os laterais Vitinho (Cruzeiro) e Weverson (São Paulo), e os atacantes Brenner (São Paulo), Marrony (Vasco) e Robinho (Vasco) participarão de atividades na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 24 e 26 deste mês.

A Confederação Brasileira de Futebol destacou em comunicado que “dos seis jovens, quatro deles têm experiência na base da Seleção e foram convocados após indicação do técnico da Sub-20, Carlos Amadeu”. Neste caso, Vitão, Weverson e Brenner estiveram na conquista do Sul-Americano Sub-17 e do terceiro lugar do Mundial Sub-17 de 2017. Já Vitinho participou de uma semana de preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2019.

A dupla de atacantes do Vasco, formada por Marrony e Robinho, ainda não teve oportunidade nas categorias de base da Seleção, mas a CBF informou que “estão no radar de observações após boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Carioca”. A dupla, inclusive, estará em campo sábado, na final do Estadual Sub-20 diante do Flamengo, no Maracanã. Na segunda, a comissão técnica da Seleção Brasileira dá início à preparação visando o Mundial da Rússia.

> Confira a seguir a lista dos convocados sub-20:

Zagueiro

Vitão – Palmeiras

Laterais

Vitinho – Cruzeiro

Weverson – São Paulo

Atacantes

Marrony – Vasco

Robinho – Vasco

Brenner – São Paulo

