Paysandu perde para o Volta Redonda e chega a nove jogos sem vencer

Matheus Vieira / Paysandu | Papão faz jogo fraco, sofre gol de Gabriel Bahia no fim e segue afundado na má fase antes da final contra o Remo pelo Parazão.

O Paysandu perdeu para o Volta Redonda pelo placar de 1 a 0, na noite deste sábado (3), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Lobo segue sem vencer na competição nacional e chega a nove jogos sem vitórias na temporada. Agora, a equipe cai para a vice-lanterna com apenas dois pontos somados após 15 disputados

O Paysandu volta às atenções para a final do Campeonato Paraense contra o Remo. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira (7) e no domingo (11), ambas no Mangueirão, em Belém, às 21h e 17h, respectivamente.

Primeiro Tempo:

O primeiro tempo foi marcado por um jogo tecnicamente fraco, com muitas falhas do Paysandu e uma arbitragem confusa que influenciou no andamento da partida.

O Papão teve uma atuação apagada, com dificuldades para trocar passes, falta de criação ofensiva e postura recuada. O Volta Redonda, mesmo com limitações, conseguiu se impor em alguns momentos e criou mais chances.

O lance mais polêmico foi aos 23 minutos, quando Gabriel Pinheiro, do Voltaço, acertou uma cotovelada no goleiro Matheus Nogueira e foi expulso.

Após revisão do VAR, a decisão foi revertida para cartão amarelo, gerando críticas à arbitragem. O Paysandu perdeu Delvalle por lesão, aos 31, e viu Giovanni, só aos 43, finalizar com perigo na única chegada mais efetiva.

O jogo ainda teve um momento inusitado: a paralisação aos 47 minutos por causa da entrada de um cachorro (o famoso caramelo) em campo.

Segundo Tempo:

A etapa final manteve o baixo nível técnico, mas terminou com vitória do Volta Redonda por 1 a 0. O gol saiu já na reta final, quando Gabriel Bahia subiu mais que todo mundo e cabeceou para abrir o placar após escanteio.

O Paysandu, visivelmente desgastado pela maratona de jogos, até tentou ser mais ofensivo no início do segundo tempo, mas esbarrou na falta de qualidade e recuou com o passar do tempo.

O Voltaço cresceu após as substituições e passou a controlar o jogo, criando boas chances. Matheus Nogueira, mais uma vez, evitou o pior com defesas importantes em chutes de Mirandinha e Gabriel Bahia.

Porém, nada pôde fazer no lance do gol. Antes disso, o Papão teve a melhor chance do jogo com Marlon, que desperdiçou cara a cara aos 43.

A partida ainda foi marcada por uma sequência de cartões amarelos, principalmente por faltas táticas, o que travou o ritmo. No fim, a vitória do Volta Redonda acabou sendo justa diante da maior consistência e volume de jogo na etapa final.

