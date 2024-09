PC avança nas investigações sobre morte de jovem em festa na comunidade Urucurituba; 17 testemunhas foram ouvidas

Mayane Camilly Almeida Mota, 23 anos — Foto: Reprodução

A vítima tinha 23 anos, morreu na noite de domingo (15), após uma briga generalizada que ocorreu em uma festa na comunidade Urucurituba, em Santarém. Entre os ouvidos pela Polícia, estão seguranças que trabalhavam no evento, organizadores e amigos próximos da vítima.

A Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, está intensificando as investigações sobre a morte de Mayane Camilly Almeida Mota, de 23 anos, ocorrida durante uma festa na comunidade Urucurituba. O caso, que chocou a região, está em análise das autoridades, que já ouviram 17 testemunhas e estão coletando diversas provas, incluindo vídeos compartilhados nas redes sociais.

De acordo com informações fornecidas pelo delegado Gabrie Delfino, que está à frente das investigações, entre os ouvidos estão seguranças que trabalhavam no evento, organizadores, patrocinadores e amigos próximos da vítima. O delegado responsável pelo caso revelou que, além dos depoimentos, as imagens capturadas durante a festa são elementos importantes para o andamento das investigações.

“A gente está coletando os vídeos que estão circulando nas redes sociais e que as próprias testemunhas apresentam aqui. Estamos identificando algumas pessoas”, declarou o delegado.

A Polícia está convocando mais testemunhas que, segundo as análises iniciais, podem fornecer informações valiosas para esclarecer os detalhes da briga generalizada que culminou na morte de Mayane.

“Essas pessoas que a gente acha que seria interessante para a investigação, colaborar com algum tipo de informação, também estão sendo intimadas para vir aqui na delegacia prestar esclarecimentos”, explicou Gabriel Delfino.

A jovem foi socorrida de lancha e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, ao chegar ao local, os socorristas apenas confirmaram o óbito. Imagens que circulam nas redes mostram Mayane caída, sangrando, e as primeiras informações indicam que ela foi violentamente atingida por seguranças que atuavam no evento.

Em Nota, o Barcelona Clube Santarém, local próximo onde Mayane foi encontrada, emitiu uma nota oficial para esclarecer sua participação no ocorrido. De acordo com o comunicado, a jovem não fazia parte do evento realizado pelo clube e nem estava na lancha fretada por eles. A nota afirma que Mayane foi encontrada em estado grave nas proximidades da sede do clube e, apesar dos esforços da equipe local em acionar o Samu, ela não resistiu.

O clube expressou solidariedade à família da vítima e garantiu que está colaborando com as investigações. “A diretoria não possui todas as informações sobre o ocorrido, e a verdade dos fatos ainda está sendo investigada”, conclui a nota.

