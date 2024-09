Incêndio atinge dormitório de funcionários de parque de diversão em Santarém | PA

O fogo atingiu um dos cômodos do dormitório, composto por cinco áreas no total, onde residem 34 funcionários. — Foto: Aloiso Junior

De acordo com populares, o fogo foi confinado a um dos cômodos do dormitório, composto por cinco áreas no total, onde residem 34 funcionários.

Na manhã desta quarta-feira (18), um incêndio foi registrado em um contêiner que funcionava como dormitório para funcionários de um parque de diversões instalado no Parque da Cidade, no bairro Jardim Santarém, oeste do Pará. O incidente ocorreu por volta das 9h30 e mobilizou algumas pessoas que rapidamente agiram para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

O fogo atingiu um dos cômodos do dormitório, composto por cinco áreas no total, onde residem 34 funcionários. Populares usaram extintores e água para apagar o incêndio, que já estava controlado quando os bombeiros chegaram ao local para realizar o rescaldo e evitar que as chamas se propagassem novamente.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas há suspeitas de que o fogo tenha se iniciado devido a problemas na parte elétrica do contêiner. O Corpo de Bombeiros alerta a população para o aumento no risco de incêndios, especialmente devido ao forte calor registrado nos últimos dias.

A direção do Parque Santa Cruz, que está em atividade no local, esclareceu que o incidente afetou apenas um cômodo do dormitório e não comprometeu a estrutura do parque de diversões.

Os funcionários do parque estão organizando uma campanha de doações para conseguir roupas, sandálias e colchões perdidos no incêndio. Quem quiser contribuir pode levar as doações diretamente ao parque de diversões, localizado no Parque da Cidade, na Avenida Sérgio Henn, no bairro Jardim Santarém.

