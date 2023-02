PC prende pai e filho no Belvedere; bando lucra R$ 16 milhões em MT

(Foto:Reprodução) – Grupo aliciou 65 motoristas para furto de cargas de soja

O empresário Vilson Mosquem da Silva, de 57 anos é um dos alvos da Operação Safe Agro, deflagrada nesta terça-feira (7), pela Polícia Civil. O filho dele, o jovem Felipe Mosquem Padilha da Silva, de 23, também foi detido na ação policial.

Os dois foram presos no condomínio residencial Belvedere nas primeiras horas de hoje. Eles são investigados por integrar uma associação criminosa voltada ao roubo de produtos agrícolas no Estado.

No total, a Polícia civil cumpre nove mandados de prisão preventiva e nove de buscas domiciliares, nos municípios de Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Matupá e Cuiabá. Vilson já havia sido alvo da Operação Safra 2, deflagrada em setembro de 2022.

De acordo com ele, o empresário é “um dos principais receptadores de soja e milho de Mato Grosso, responsável por um prejuízo superior a R$ 16 milhões”. O grupo agia aliciando motoristas de caminhões, antes mesmo que estes fizessem os carregamentos das cargas.

Após iniciarem o transporte dos grãos, ao invés de seguirem para o destino, desviavam as cargas para as empresas investigadas, localizadas nos municípios de Nova Mutum e Cuiabá. Eles pagavam R$ 25 mil aos caminhoneiros e entregavam um ticket falso de entrega.

As investigações apontaram que 65 condutores toparam participar do golpe. Na ocasião, a Justiça autorizou a utilização dos veículos apreendidos Vilson Mosquem da Silva e as demais lideranças da organização criminosa desmatelada na Operação Safra 2.

Foram retidas um Toyota Yaris, uma Toyota Hilux e uma Volkswagen Amarok, além de uma Toyota SW4 e um Toyota Etios, de Vilson Mosquem da Silva. Já na operação de hoje, a Polícia Civil, não divulgou qual seria a participação de Vilson no esquema, tampouco do seu filho. (Com informações do | FOLHAMAX).

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023

