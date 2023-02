Petrobras abre processo seletivo com quase 1,5 mil vagas e salários de até R$ 5.5 mil

(Foto:Reprodução) – Inscrições começam no dia 15 de fevereiro e seguem até o dia 17 de março

A Petrobras realizará processo seletivo público para provimento de vagas de níveis médio e superior e formação de cadastro. O edital foi publicado na manhã desta quinta-feira (9), no Diário Oficial da União (DOU), e já está disponível no site do Cebraspe, responsável pela seleção. (Com informações do O Liberal).

Veja aqui o edital completo

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023/10:34:52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...