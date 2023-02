Sargento da PM que matou esposa a tiros morre em Tucuruí após atirar contra a própria cabeça

O militar, identificado como Pádua, faleceu na tarde dessa quarta-feira (8). O 3º Sargento tirou a própria vida depois executar sua companheira, Marcela Brito, no Bairro Vila Permanente.

Foto:Divulgação

O 3º Sargento Marcelo Silva Pádua, lotado na 23° Companhia Independente da Polícia Militar (23° CIPM), faleceu na tarde desta quarta-feira (8), em decorrência de complicações em seu estado de saúde, devido a um tiro desferido na própria cabeça, na noite de terça-feira (7), em Tucuruí, no sudeste do Pará.

Marcelo Pádua estava internado no Hospital Regional de Tucuruí (HRT), desde a madrugada de terça-feira (7). O militar matou sua companheira a tiros e atentou contra a própria vida. Ele não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito para tristeza de amigos e familiares do casal.

O militar estava hospitalizado, porém respirava com ajuda de aparelhos. Seu quadro de saúde se agravou e foi diagnosticada a morte cerebral do paciente. A família ainda não divulgou o local, a hora do velório e sepultamento. O feminicídio seguido de suicídio chocou a população de Tucuruí.

Tragédia

O 3º Sgt Pádua estava bebendo desde às 16h, durante um momento de lazer, enquanto acompanhava o Mundial de Clubes, em um bar, localizado na Rua Porto Colombo, no km 12, em Tucuruí. Sua companheira, Marcela Brito, teria chegado ao local por volta de 20 horas.

De acordo com testemunhas, por volta de 1h30, desta quarta-feira (8) ,o casal teria se desentendido e iniciado uma discussão. Com os ânimos exaltados, em meio a uma confusão, Marcela Brito teria começado a depredar o veículo de seu companheiro a pedradas.

O militar teria ficado enfurecido com a esposa, sacou a arma de fogo e efetuou 3 disparos à queima roupa contra sua companheira e depois atentou contra sua própria vida. Marcela Brito não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do crime. Já Marcelo Pádua estava internado no “Regional de Tucuruí”, todavia evoluiu a óbito. (Com informações do Portal da Cidade Tucuruí)

