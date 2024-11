PC prende suspeito de extorquir mototaxistas no Pará

Foto: Reprodução | O preso e outros investigados estariam cobrando uma ‘taxa’ mensal aos motociclistas, sob ameaça de violência física, incêndio de veículos e disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Abaetetuba (Região de Integração Tocantins, nordeste paraense), deflagrou a 2ª fase da Operação “Caixa Vermelha”, resultando na prisão em flagrante de um homem por extorsão e associação criminosa, na quinta-feira (28). A prisão ocorreu na Rodovia Dr. João Miranda, após investigações sobre extorsões sistemáticas contra mototaxistas da região, praticadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

As investigações identificaram que os investigados exigiam pagamentos mensais de R$ 50,00 dos mototaxistas, sob ameaça de violência física, incêndio de veículos e disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos foi identificado e localizado na região, sendo preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

No momento da prisão foram encontrados com o preso R$ 900,00, produto das extorsões, além de R$ 188,00 e um celular. O homem também confessou sua participação em um esquema criminoso, revelando atuar em conjunto com outros indivíduos.

Denúncias – O flagrante é um desdobramento da Operação “Caixa Vermelha”, iniciada em 4 de abril deste ano, que já resultou na prisão de dez pessoas envolvidas em extorsão contra comerciantes. Oito vítimas compareceram à Delegacia para prestar depoimentos, contribuindo para a formalização do procedimento criminal.

“A PCPA identificou que essas práticas criminosas estavam causando grave perturbação na cidade, tendo inclusive conexão com episódios anteriores de violência, como disparos de arma de fogo em pontos de mototáxi e incêndios de veículos. A equipe policial continua investigando, com o intuito de identificar e localizar outros suspeitos envolvidos na atividade ilegal, a fim de reforçar o combate à criminalidade”, informou o superintendente Regional do Baixo Tocantins, delegado Mhoab Khayan.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2024/08:32:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...