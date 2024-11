Nestlé recolhe lotes de ‘Meu Primeiro Lanchinho’ por alto nível de aflatoxina nos produtos

Foto: Reprodução | Substância em níveis acima do estabelecido por lei pode representar risco à saúde, especialmente ao fígado.

A Nestlé anunciou o recolhimento de lotes do “Meu Primeiro Lanchinho”, da marca Mucilon, um produto alimentar para bebês. Segundo a empresa, foram encontrados níveis de aflatoxina, naturalmente encontrada em alimentos, acima dos estabelecidos por lei em vinte lotes. O alto índice da substância no organismo pode representar risco à saúde, especialmente ao fígado.

Os consumidores que adquiriram algum dos lotes devem deixar de consumir o produto e podem entrar em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso. Veja os lotes afetados:

“Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon – Snack Morango e Banana”, com vencimento em 01/05/2025, 01/06/2025 e 01/07/2025

42391228 E1

42391228 E2

42401228 E1

42401228 E2

42411228 E1

42411228 E2

42461228 E1

42471228 E1

42471228 E2

42481228 E1

42481228 E2

42491228 E1

42501228 E1

42901228 E1

42911228 E1

Lotes do “Meu Primeiro Lanchinho, marca Mucilon – Snack Laranja e Banana”, com vencimento em 01/06/2025

42531228 E1

42531228 E2

42541228 E1

42541228 E2

42551228 E1

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2024/08:18:29

