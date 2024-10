PC recupera 14 mil maços de cigarros a caminho de Marabá | PA

Foto: Reprodução | A carga que foi recuperada, havia sido levada durante a ocorrência de um crime de roubo majorado, ocorrido em Belém, no último domingo (13).

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC) e da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), recuperaram na segunda-feira (14), cerca de 14 mil maços de cigarro.

A carga que foi recuperada, havia sido levada durante a ocorrência de um crime de roubo majorado, ocorrido em Belém, no último domingo (13). As informações que os policiais civis receberam era de que havia três homens envolvidos na prática criminosa. O trio de suspeitos havia abordado o homem que transportava a carga e o mantido sob cárcere por cerca de 10 horas.

Diante das informações, a equipe policial iniciou as diligências, a fim de localizar os suspeitos e a carga de materiais. Durante as buscas, com o apoio de técnicas de inteligência, os agentes identificaram que a carga estava a caminho da cidade de Marabá.

As equipes realizaram a abordagem ao veículo e durante a ação um dos suspeitos empreendeu fuga em direção a área de mata. A Polícia Civil conseguiu recuperar quase todo o material que havia sido roubado e continua realizando diligências com o objetivo de localizar os suspeitos e capturá-los para coibir qualquer outra prática ilegal.

