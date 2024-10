Homem é morto a facada ao tentar evitar briga no Pará

Foto: Reprodução | A vítima ainda chegou a ser socorrida, porém morreu no hospital.

No município de Primavera, região do nordeste paraense, um homem tentou evitar uma briga entre outros dois homens e acabou morto com uma facada. O crime aconteceu no início da madrugada de segunda-feira (14), por volta de 1h. O acusado está preso.

Segundo informações de testemunhas, a vítima Luiz Carlos Monteiro teria tentado evitar uma briga entre Madson Costa dos Santos e outro homem não identificado. Uma das testemunhas relatou que o acusado Madson teria “mexido” com a mulher do outro homem, o qual não gostou e agrediu Madson, que saiu e retornou minutos depois armado com uma faca.

A testemunha disse ainda que Madson se preparava para esfaquear seu agressor pelas costas, momento em que Luiz arremessou uma cadeira, evitando o esfaqueamento. Assustado, Madson correu e ainda foi perseguido por Luiz e, na rua Capanea, no bairro do ARDEP, Luiz acabou sendo esfaqueado por Madson. A vítima ainda chegou a ser socorrida, porém morreu no hospital.

O acusado foi preso por uma guarnição da Polícia Militar dentro de sua casa. No momento da prisão, Madson levantou as mãos dizendo que tinha matado para se defender. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e já se encontra custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/12:34:04

