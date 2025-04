Peão de rodeio de Castelo de Sonhos é destaque em competição no Paraná;Vídeo

(Foto:Reprodução) – Cleverson Douglas Barbosa, de Castelo de Sonhos-PA, entre os cinco no “Toledo Rodeo Bulls” e leva premio em destaque da edição 2025; confira os vencedores

A edição 2025 do Toledo Rodeo Bulls chegou ao fim neste domingo, 13 de abril, consagrando os grandes nomes da competição na modalidade touro e premiando os melhores animais do evento.

Após quatro dias de montarias intensas e casa cheia no Centro de Eventos Ismael Sperafico, os resultados confirmam o alto nível técnico dos competidores e das boiadas participantes.

Na disputa por equipe, a Cia. Revoada foi eleita a Melhor Boiada, com média de 43,11 pontos. Já o título de Melhor Touro ficou com “Marca Passo”, da Cia. BSM & L – 3, que alcançou uma média de 45,12 pontos.

Na classificação final da modalidade touro, os cinco melhores peões foram:

1. José Vitor Alves, de Buritama-SP

2. Francisco Ferreira Spletozer, de Douradin-PR

3. João Marcos de Paiva, de São Sebastião do Pontal-MG

4. Vinicius Fernando Pinheiro, de Marinópolis-SP

5. Cleverson Douglas Barbosa, de Castelo de Sonhos-PA

A organização do Toledo Rodeo Bulls celebrou o sucesso do evento, que uniu esporte, entretenimento e solidariedade, consolidando-se como uma das maiores festas do gênero no Paraná.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com Toledo

