Prefeitura de Altamira entrega títulos definitivos para mais de 200 famílias,Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra inclussos

(Foto>Reprodução) – Prefeitura de Altamira lança programa ‘Meu chão’ e entrega títulos definitivos para mais de 200 famílias

No último sábado (12) foi lançado o programa Meu chão e 250 famílias altamirenses conquistaram esse direito de forma gratuita. A iniciativa procura legalizar milhares de imóveis nos próximos anos, trazendo uma solução definitiva para quem está esperando a documentação do seu terreno.

A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções e Cursos e marcou o lançamento do programa que vai ajudar na regularização de terrenos em Altamira.

A ação, feita pela Prefeitura com a Secretaria Municipal de Regulação Urbana, é um passo importante para melhorar a vida das pessoas e organizar melhor o crescimento da cidade.

O programa beneficiou moradores dos bairros e núcleos: Centro, Brasília, Jardim Altamira, Boa Esperança, Mutirão, Paixão de Cristo, Colinas, Nova Altamira, Jardim Uirapuru, Bela Vista, Jardim Independente I, Jardim Independente II, Dom Lorenzo, Liberdade, além dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.

A regularização fundiária é uma das prioridades do governo ‘Renovação, União e Trabalho’, que tem buscado regularizar áreas urbanas e rurais. Ao entregar os títulos definitivos e os títulos de legitimação de posse, a Prefeitura garante cidadania e tranquilidade para as famílias.

Fonte:Ascom Prefeitura de Altamira/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/06:34:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...