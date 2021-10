Pedro marca de pênalti no fim e Athletico-PR e Flamengo ficam no empate

O Athletico-PR cedeu o empate nos acréscimos e ficou no empate por 2 a 2 com o Flamengo na noite desta quarta-feira na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado quem ganhar o duelo de volta avança.

O confronto de volta será na próxima quarta-feira no Maracanã e nova igualdade forçará a disputa de pênaltis.

O jogo estava equilibrado quando o Flamengo abriu o placar aos 14 minutos. Thiago Maia aproveitou confusão após cobrança de falta de Éverton Ribeiro, dominou a bola na altura da marca do pênalti e chutou sem chances para o goleiro Santos.

Após o gol o Flamengo dominou as ações. Por muito pouco não aproveitou para ampliar aos 20 minutos. Gabigol fez boa jogada individual e chutou para grande defesa do goleiro do Furacão. Santos voltaria a salvar seu time no minuto seguinte, ao salvar cabeçada de Willian Arão.

O Furacão só deu sinal de vida aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio Erick cabeceou e Diego Alves fez a sua primeira grande defesa no jogo.

Logo aos dois minutos do segundo tempo o Furacão empatou. Após cobrança de escanteio Pedro Henrique mandou a bola, de cabeça, para o fundo da rede.

Quem esperava um jogo mais equilibrado se enganou. O Flamengo seguiu mais forte no campo de ataque. Aos dez minutos Michael recebeu aberto na esquerda, puxou para o meio e bateu firme de direita para fora.

O Flamengo se movimentava muito na frente. Mas mesmo assim tinha problemas para furar a defesa rival. Além disso não conseguia neutralizar a jogada aérea do rival. Assim, viu o Furacão chegar ao segundo gol aos 25 minutos. Abner cruzou e Renato Kayzer mandou a bola para o fundo da rede.

Após o gol o Flamengo sentiu o golpe e passou a errar muitos passes. Mesmo com espaço, o Furacão, mais preocupado em marcar, não conseguia criar jogadas para matar o jogo. Assim a partida perdeu em qualidade. Melhor para o Furacão, que segurou a vantagem até o fim.

No último lance do jogo Rodrigo Caio foi atingido na área. Com a ajuda do VAR Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti. Pedro bateu e definiu o placar.

As duas equipes voltam a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz o clássico carioca da 28ª rodada contra o Fluminense. O jogo será no Maracanã às 19h(de Brasília). Um pouco mais tarde, às 19h15(de Brasília), o Furacão visita o Fortaleza no Nordeste.

Por:Gazeta Esportiva

