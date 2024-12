Pela segunda vez, Argentina termina ano na liderança do ranking masculino da Fifa

(Foto: Reprodução) – Seleção é a atual campeã do mundo (Divulgação/ @fifaworldcup_pt)

Apesar dos altos e baixo, Brasil se mantém no top 5

A última atualização do ranking masculino da Fifa confirmou a Argentina no topo, como aconteceu no fim de 2023. Pelo segundo ano consecutivo, a atual campeã mundial sustenta a primeira colocação, enquanto o Brasil manteve o quinto lugar. Não houve nenhuma alteração no Top 100 da lista.

A Argentina sustentou seus 1.867,25 pontos, com ligeira vantagem para a vice-líder França, com 1.859,78. A Espanha vem logo atrás, com 1.853,27. Os ingleses aparecem no quarto lugar, com 1 813,81, logo à frente da seleção brasileira: 1.775,85.

O Brasil, assim como a grande maioria das equipes nacionais, não entrou em campo desde a atualização anterior do ranking, feita em 28 de novembro. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior vem de dois empates, por 1 a 1, com Venezuela e Uruguai, no mês passado, ambos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil volta a campo no fim de março para enfrentar Colômbia e Argentina, pela mesma competição.

No total, a Fifa contabilizou apenas 21 partidas desde a atualização de novembro. Como consequência, o ranking praticamente não sofreu alterações nesta quinta. Não houve qualquer novidade no Top 100. A primeira mudança aconteceu somente na 114ª colocação, com a subida do Vietnã para este posto, desbancando a Coreia do norte e Madagascar.

A próxima atualização do ranking está prevista para o dia 3 de abril de 2025, logo após a primeira Data Fifa da próxima temporada.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:

1º – Argentina, 1.867,25 pontos

2º – França, 1.859,78

3º – Espanha, 1.853,27

4º – Inglaterra, 1.813,81

5º – Brasil, 1.775,85

6º – Portugal, 1.756,12

7º – Holanda, 1.747,55

8º – Bélgica, 1.740,62

9º – Itália, 1.731, 51

10º – Alemanha, 1.703,79

11º – Uruguai, 1.695,91

12º – Colômbia, 1.694,44

13º – Croácia, 1.691,59

14º – Marrocos, 1.688,18

15º – Japão, 1.652,79

16º – Estados Unidos, 1.645,48

17º – Senegal, 1.637,25

18º – Irã, 1.635,31

19º – México, 1.627,4

20º – Suíça, 1.625,16

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/16:58:50

