Pelo menos 10 mortos e vários feridos na explosão em Beirute

Por:Noticia ao minuto -04/08/20 14:15 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As explosões ocorreram na zona portuária da cidade e as vítimas mortais foram confirmadas à Reuters pelas equipes médicas e de segurança.

Pelo menos dez pessoas foram encontradas mortas no seguimento de duas explosões de grande dimensão na capital do Líbano, em Beirute, na tarde desta terça-feira.

You May Also Like