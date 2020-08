Banco Central define a cor da nova nota de 200 reais. Confira!

(Foto:Reprodução)- Uma das novidades do cenário econômico e político brasileiro, a nota de 200 reais já teve seu mascote escolhido e agora o Banco Central (BC) definiu a cor da cédula: cinza.

Os testes indicam que a nota deve ter também detalhes em marrom.

A expectativa é que a nota comece a circular após o fim do mês de agosto.

Segundo a Casa da Moeda, as opções de cédula estão em fase final de teste, que é a confecção do fundo da nota, sem textura. Depois, ocorre a gravação de imagens em alto relevo nos dois lados da nota, a chamada calcografia. No fim, há a confecção dos itens de segurança, que impedem a falsificação do dinheiro.

Antes da nota ser emitida, o BC precisa aprová-la. Há uma semana, foi divulgado que o lobo-guará estampará a nova cédula, após uma consulta realizada em 2011.

A Casa da Moeda também disse que a nota de 200 reais foi criada por conta do auxílio emergencial, pois boa parte dos beneficiários preferem sacar R$ 600 ou R$ 1.200. Também, por causa da crise, há mais pessoas guardando o dinheiro em casa.

