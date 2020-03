Pepê marca gol relâmpago, e Grêmio vence o Pelotas no Gauchão

Pela segunda rodada do returno do Gauchão, o Grêmio venceu o pelotas fora de casa por 1 a 0 na tarde deste domingo. O único gol da partida foi marcado logo aos dois minutos da primeira etapa pelo garoto Pepê.

A vitória deixa o Grêmio na liderança do Grupo B com seis pontos, mesmo aproveitamento do São José-RS, que ocupa o segundo lugar devido ao saldo de gols. Já o Pelotas é vice-líder do Grupo A com apenas um ponto somado.

A equipe de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Internacional, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

O Jogo- O Tricolor partiu para cima desde o apito inicial e não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos, Pepê aproveitou um belo lançamento de Darlan para invadir a área e abrir o placar.

O gol do Grêmio deixou o jogo ainda mais movimentado, e os donos da casa também mostraram as caras e criaram chances de gol. Ainda assim, a equipe de Renato Gaúcho conseguiu se segurar na defesa e levar a vantagem para o intervalo.

Segundo tempo:

Ao contrário dos 45 minutos iniciais, a segunda etapa começou pouco movimentada. O Pelotas criou as principais chances de gol, mas não conseguiu evitar o triunfo do Grêmio.

