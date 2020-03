Fluminense atropela o Resende e segue líder

O Fluminense não teve dificuldades para vencer o Resende na noite deste domingo, no Maracanã. Com gols de Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê e Gilberto, o Tricolor fez 4 a 0 na equipe Sul-Fluminense, pela segunda rodada da Taça Rio.

Com o resultado, o Flu mantém a liderança do grupo B da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Com seis pontos, o Tricolor está isolado na ponta, à frente do Volta Redonda (4) e Madureira (3). Já o Resende aparece em quinto com apenas 1 ponto.

Na próxima rodada, o Flu tem pela frente o clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. O Resende tem confronto decisivo em Conselheiro Galvão contra o lanterna Macaé, no sábado.

Pelo regulamento da Taça Rio, as equipes se enfrentam todas contra todas dentro de suas respectivas chaves em turno único. Ao fim, os dois primeiros colocados garantem vaga nas semifinais do segundo turno.

O Flu agora vira a chave e foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira, os comandados de Odair Hellmann visitam o Figueirense pela partida de ida da terceira fase.

O Jogo

O Fluminense iniciou a partida em alta intensidade, pressionando o adversário em seu campo. Logo aos dois minutos, Nenê desperdiçou a primeira chance clara de gol. O veterano recebeu de Yago Felipe e, de frente para o gol, bateu por cima do travessão.

No minuto seguinte, Orinho foi derrubado na entrada da área, pela esquerda. Nenê cobrou a falta por cima da barreira e mandou rente ao travessão.

Aos 7, Yago Felipe dominou na entrada da área e abriu na direita para Fernando Pacheco. O atacante cruzou por baixo e Wellington Silva entrou pelo meio e, da linha da pequena área, tocou para a rede.

O Flu voltou a ameaçar aos 18. Nenê recebeu de Hudson na intermediária., se livrou da marcação com um lindo chapéu, avançou e bateu de fora da área. Belo chute que não acertou o gol e foi pela linha de fundo.

O Tricolor não conseguiu manter o ritmo e caiu de produção após a parada técnica. O Resende, mesmo armado com três volantes e somente um atacante, começou a aparecer mais no ataque.

Aos 28, Wescley recebeu de Rhayane na direita, deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro. A bola cruzou a pequena área e o ataque do Resende não conseguiu empurrar para o gol. Do outro lado, Gilberto mandou para escanteio.

O Flu só voltou a ameaçar aos 46. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola voltou na lateral para Orinho, que cruzou na área. Nenê tentou o chute, Ranule defendeu, mas deu rebote. Marcos Paulo e Gilberto aparecem no lance, porém a bola acabou saindo pela linha de fundo.

O técnico Edson Souza foi para o tudo ou nada no segundo tempo e sacou o volante Vitinho para a entrada do atacante Alef Manga. A troca, porém, custou caro.

Após o intervalo, o Tricolor retomou a blitz do início do primeiro tempo e ampliou com 1 minuto. Nenê cobrou falta pelo lado direito e cruzou no meio da área. Matheus Ferraz acertou de cabeça, Ranule voou e evitou o gol com a ponta dos dedos. A bola sobrou para Marcos Paulo só completar para o gol.

Aos 13, Hudson foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. Nenê, com cavadinha deslocou Ranule e ampliou.

O Flu jogava fácil diante de um adversário abatido e o quarto gol saiu aos 22. Fernando Pacheco avançou pela esquerda da área e cruzou rasteiro para trás. Do outro lado, Nenê dominou e bateu de canhota. Ranule defendeu e largou a bola nos pés de Gilberto, que mandou para a rede.

Daí em diante, Odair Hellmann, de olho no Figueirense, fez as três substituições e preservou Nenê, Marcos Paulo e Hudson. O Flu passou a administrar o jogo sem ser ameaçado.

