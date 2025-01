Perfis falsos utilizam Programa Voa Brasil para aplicar golpes

O único link oficial para acesso a passagens aéreas com valores de até R$ 200 por trecho é: gov.br/voabrasil . Para acessar o programa, o interessado deve realizar login em sua conta prata ou ouro no portal Gov.br, que garante a autenticação e validação como beneficiário.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) alerta a população sobre a circulação de sites maliciosos e perfis falsos nas redes sociais que utilizam o nome do Programa Voa Brasil para capturar dados pessoais. O link apresentado por esses sites é falso e induz o usuário a fornecer CPF e senha do Gov.br, além de solicitar ações que não são exigidas para quem quer participar do programa, como cobrança de taxa de adesão e cadastro.

O único link oficial do Programa Voa Brasil é: gov.br/voabrasil. Não forneça dados pessoais ou realize pagamentos em sites, ou links não oficiais.

Denuncie práticas suspeitas pelos canais oficiais de atendimento

Se você identificar qualquer irregularidade relacionada ao programa, denuncie através do site: Fala.Br ( falabr.cgu.gov.br ). Acesse a seção de Ouvidoria do MPor e selecione a opção adequada entre reclamações, sugestões, solicitações ou denúncias. Preencha as informações solicitadas para o registro, ou pelo e-mail: ouvidoria@mpor.gov.br .

O Ministério reforça o compromisso com a transparência e a segurança dos beneficiários e solicita a colaboração de todos para impedir ações fraudulentas.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/10:28:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com