Produção de soja brasileira vai ser a maior do mundo | Ultrapassando os EUA

As expectativas para a temporada de soja 2019/2020 são as melhores possíveis, a previsão de área no grão no Brasil é revisada em até 36,8 milhões de hectares, ultrapassando os Estados Unidos e assumindo a primeira posição no ranking mundial. (Foto Reprodução)

Apesar disso os agricultores estão receosos quanto a demanda chinesa, uma vez que houve um surto generalizado recente de febre suína africana que ocasionou uma diminuição no rebanho suíno.

A trégua comercial entre os Estados Unidos e a China também podem prejudicar a venda do produto brasileiro, pois isso significa que os americanos poderão comercializar de forma menos burocrática com os chineses.

O conflito entre Estados Unidos e o Irã também vão influenciar no preço da soja e do milho, ainda não há posição dos israelenses sobre a comércio com o Brasil será mantido.

Em contra partida o crescimento econômico brasileiro se mantem acelerado nos últimos meses e a demanda interna de grãos deverá aumentar nesse ano. Além disso, com uma maior produção e o melhoramento da infraestrutura rodoviária, o preço dos grãos brasileiros tende a ser mais competitivo.

