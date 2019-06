PERIGO NA ESTRADA! Motorista de carreta bate em traseira de outra carreta na BR -163

(Foto:a WhatsApp)- -Na manhã desta quinta-feira (28), mais precisamente por volta da 09h40mn, chegou a informação via whatsApp (93) 984046835, na redação do Jornal Folha do Progresso, comunicando de mais um acidente automobilístico na região, desta vez um acidente envolvendo uma colisão traseira entre duas carretas, ambas carregadas.

O Acidente aconteceu na rodovia BR 163 no trecho entre Castelo de Sonhos e Vila Isol.

Ainda não se sabe do motivo que levou a colisão, o local e de boa visualização na rodovia embora tenha obstáculos com buracos.

Conforme a informação , o motorista de uma carreta [nome não divulgado] da empresa “Transoeste”, que dirigia o veículo pela rodovia BR-163 sentido Mato Grosso/Itaituba, acabou batendo na traseira de outra carreta [bi trem] que estava sua frente. As duas estavam carregadas com soja.Não houve vitimas.

Com a colisão a carreta que colidiu na traseira ficou destruída a outra teve parte da carroceria danificada – os nomes dos motoristas não foram divulgados, e ainda não foi registrada ocorrência policial, a equipe de reportagem do Jornal Folha do Progresso está em busca de mais informações.

