“Perigo! Tremedeira!”: vídeo mostra momento em que pescador encontra sucuri gigantesca

Fábio pescava com um amigo e registrava a pescaria, quando percebeu a presença do animal. Por sorte, Fregona estava filmando o episódio, que deixou se ser só história de pescador.

O procurador federal e pescador Fábio Fregona, que documenta suas pescarias pelo Brasil e faz sucesso no YouTube, publicou um vídeo impressionante, que viralizou nesta semana. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele dá de cara com uma sucuri gigantesca.

O procurador federal Fábio Fregona gravava a pescaria com um amigo, quando se deparou com o animal enrolado em uma árvore (Foto:Reprodução)

