Caminhonete com placa de Novo Progresso e carreta colidem em rodovia no Mato Grosso

(fotos: assessoria) – O acidente entre uma Mitsubishi L-200 vermelha, com placas de Novo Progresso (PA) e uma carreta (marca e modelos informados) foi, esta manhã, no quilômetro 130 da MT-320, no município de Colíder, segundo dados confirmados, há pouco, pela concessionária que administra a rodovia, ao Só Notícias. Ninguém ficou ferido.

A assessoria a empresa detalhou que a colisão foi lateral entre os carros que seguiam sentido Nova Canaã do Norte. Ambos pararam em uma das pistas.

Devido ao impacto, a caminhonete teve uma das rodas da frente arrancada e foi retirada do local com auxílio de um guincho. Já a carreta teve apenas danos na lateral. (as informações são do Só Notícias)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...