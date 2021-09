Morre aos 81 anos, Raul Guillermo Cueva Gallo, um dos mais antigos funcionários públicos de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura de Novo Progresso manifesta o profundo pesar pelo falecimento do servidor público,Raul Guillermo Cueva Gallo, ocorrido nesta quinta-feira, dia 23 de setembro. Raul era funcionário público na Prefeitura Municipal de Novo Progresso desde 2005 onde prestava serviço laboratorial no Hospital Municipal da cidade.

Neste momento de dor, os servidores e os funcionários do Município se solidarizam com os familiares e amigos de Seu Raul.

Morreu nesta quinta-feira 23 de setembro de 2021, Raul Guillermo Cueva Gallo, aos 81 anos, conhecido como Seu Raul ou Raul do Laboratório, um dos funcionários públicos mais antigo de Novo Progresso. Ele trabalhava no serviço laboratorial no Hospital Municipal da cidade de Novo Progresso. E, segundo informações de colegas de trabalho, morreu vítima de câncer.

You May Also Like