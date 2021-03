Serabi obtém renovação das licenças operacionais da mina de ouro Palito e nova guia de utilização para projeto de ouro Coringa no Pará

(Foto: Divulgação) – Serabi obtém renovação das licenças operacionais da mina de ouro Palito, no Pará

Mineradora também conseguiu renovação e nova guia de utilização para projeto de ouro Coringa

Serabi garante renovação de licenças operacionais e guias de utilização

Nesse mês de março, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), concedeu a Serabi Gold a renovação das licenças de suas operações de lavra e beneficiamento do Complexo Mineral Palito, trazendo continuidade ao empreendimento que impacta centenas de famílias no município de Itaituba e região.

A renovação das licenças intensifica o compromisso que os investidores e acionistas têm com as operações da mineradora no Brasil, além de reforçar a credibilidade que este projeto tem junto aos seus colaboradores, fornecedores locais e comunidades.

Para o Diretor-Presidente da Serabi, Ulisses Melo, as licenças garantem o bom andamento do fluxo operacional, impactando positivamente a sociedade em torno do projeto como um todo. “Nosso negócio tem contínua preocupação com a sustentabilidade e a renovação das licenças apoiam esse compromisso”, completa Ulisses.

A Serabi também conquistou a renovação de duas guias de utilização do Projeto Coringa e uma terceira guia que aumentará em 50% a capacidade de lavra experimental, todas outorgadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Tal fato demonstra a continuidade no desenvolvimento deste projeto, que está localizado na região de Novo Progresso e Altamira. Em outubro passado, a SEMAS/PA concedeu a mineradora a licença prévia (LP) que é a primeira das três necessárias para o funcionamento da operação. Quando este ativo estiver em plena atividade a expectativa é de que a produção anual da mineradora duplique.

PALITO

A Mina Palito foi adquirida no ano de 2001. No final de 2003, foi dado início a mineração subterrânea preliminar e a produção de ouro chegou ao seu nível máximo no final de 2006. A mina atingiu uma produção de mais de 100 mil onças de ouro equivalente entre 2005 e 2008, e juntamente com a Mina São Chico, são as únicas minas de ouro de rocha sólida na região.

A planta metalúrgica tem autorização para produção de 450 toneladas diárias de minério bruto. Em fevereiro desde ano o circuito de flotação bateu recorde produtivo com 11 toneladas processadas em apenas um dia.

A infraestrutura local inclui alojamento para 300 funcionários, ambulatório, pista de pouso e laboratório de análise química.

CORINGA

Sua localização razoavelmente próxima ao Complexo Mineral Palito, distando cerca de 70 quilômetros a sudeste da cidade de Novo Progresso e interligada por rodovia pavimentada, fornece oportunidades para compartilhamento de recursos e infraestrutura.

Coringa agrega aos recursos minerais do grupo um total de 514.000 onças de ouro, sendo 216.000 onças indicadas e 298.000 onças inferidas, segundo estudo NI43-10. A Mina Coringa será subterrânea e sua vida útil está estimada em aproximadamente 6 anos, com um teor médio de 7g/ton a ser extraído, semelhante à mineração realizada em Palito.

O governo local e estadual está familiarizado com o Grupo Serabi, apoiando seus objetivos e planos para desenvolvimento das operações na região.

CONQUISTA

A garantia de renovação das licenças e a obtenção das guias de utilização consolidam o compromisso e o trabalho que a mineradora tem desenvolvido há 20 anos na região do Tapajós, mantendo os investimentos junto aos seus colaboradores, fornecedores locais e comunidades.

Fonte:RedePara-Por Adriana Pereira

18/03/2021 às 08h02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...