Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e diesel para as distribuidoras

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba. (Foto:Reprodução)

As mudanças começam a valer nesta quarta-feira

O preço médio de venda do litro de gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 – uma redução de R$ 0,13 por litro (-3,92%), de acordo com anúncio feito pela Petrobras, nesta terça-feira (28).

Já o diesel A, terá redução de R$ 0,08 por litro (-1,95%), com o preço médio de venda da petroleira para as distribuidoras saindo de R$ 4,10 para R$ 4,02. Segundo a companhia, os novo valores começam a valer nesta quarta-feira (1º), com o objetivo de buscar o equilíbrio dos valores com os mercados nacional e internacional, “através de uma convergência gradual”.

“A companhia, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, informou a empresa.

Preço nas bombas

A Petrobras informou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da companhia no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba.

No caso do diesel A, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,62 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do combustível comercializado nos postos.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do O Liberal em 28/02/2023/16:03:31

