Dupla invade escola e mata guarda municipal em Castanhal, no Pará

(Guarda é assassinado dentro de escola em Castanhal, no Pará. — Foto: Reprodução / Facebook)

Raimundo Edinaldo estava em serviço na noite de segunda-feira, 27, quando foi surpreendido pela invasão dec criminosos.

O guarda municipal Raimundo Edinaldo Lopes Sousa foi morto dentro da escola Cacilda Possidônio, bairro Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do Pará. Ele foi baleado na cabeça enquanto estava em serviço, por dupla que invadiu a escola.

Segundo as investigações preliminares, os criminosos tinham objetivo de roubar a arma do guarda. O crime foi na noite de segunda-feira (27). Um dos suspeitos chegou a ser baleado, segundo a Polícia.

O corpo de Edinaldo, como a vítima era conhecida, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Ele deixou esposa e quatro filhos.

A Prefeitura de Castanhal publicou uma nota de pesar nesta terça-feira (28), lamentando a morte do servidor. “(…) nos despedimos do servidor Raimundo Edinaldo, que teve sua vida ceifada de forma injusta e brutal dentro do seu local de trabalho”.

“Nos solidarizamos à família e à comunidade escolar; e reforçamos nosso compromisso de colaborar com as investigações para encontrar e punir os criminosos”, diz a postagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de Castanhal e que “realiza diligências para apurar a autoria e motivação do crime”. Até então, ninguém foi preso.

A PC pede que informações que possam auxiliar nas investigações devem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso (Com informações do g1 Pará — Belém) em 28/02/2023/15:45:07

