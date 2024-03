PF abre inquérito para investigar origem de ouro apreendido no AM

(Foto: Divulgação/Internet) – De acordo com a Polícia, cerca de 14 quilos de ouro ilegal foram apreendidos durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação, que tinha como destino a capital, Manaus. A apreensão do carregamento de ouro foi feito perto da Base Arpão 01, no município de Coari, interior do Amazonas. As barras de ouro foram apreendidas com um homem, que não teve o nome revelado pela polícia. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito ainda tentou esconder a maleta com o ouro, perto do maquinário da embarcação. O homem trabalhava como tripulante na embarcação, como confirma o delegado Adiney Brito.

Como o ouro é um bem da União, o caso passa a ser investigado pela Polícia Federal, que já abriu inquérito para investigar a origem e o destino do ouro apreendido no município de Coari. Esse inquérito se junto à outros processos investigativos da PF que apuram a extração ilegal de ouro no Amazonas. O superintendente da Policia Federal no Amazonas, Umberto Ramos, acredita que esses 14 quilos de ouro, assim como todo ouro extraído da região amazônica é comercializado no mercado internacional.

As barras de ouro aprendidas em Coari estão avaliadas em mais de R$ 4 milhões. É justamente por esse volume de dinheiro, que o Amazonas passou a ser alvo da Polícia Federal em esquema do ouro que já faturou mais de R$ 1 bilhão em venda ilegal de ouro.

