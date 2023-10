PF assume investigação de morte de homem durante operação da Força Nacional em Terra Indígena no Pará

(Foto:Reprodução) – Região é alvo de ação de retirada de invasores de reservas indígenas. Oseias dos Santos Ribeiro tinha a marca de um disparo quando foi encontrado morto dentro de região de mata.

Após um homem ser encontrado morto dentro da Terra Indígena Apyterewa, no sul do Pará, a Polícia Federal informou que investiga o caso. A região é alvo de operação do Governo Federal, chamada desintrusão, sendo realizada a expulsão de invasores de reservas indígenas.

A vítima identificada como, Oseias dos Santos Ribeiro, tinha a marca de um disparo no corpo quando foi encontrado em área de mata nas proximidades da Vila Renascer, em São Félix do Xingu, dentro da Terra Indígena.

A PF informou que serão feitas as perícias no corpo do homem e no local do crime. O caso ainda está em processo inicial de investigação.

Segundo moradores da área, a vítima teria sido morta por agentes federais que fazem a operação de retirada de ocupantes nas Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira-Bacajá.

Na terça-feira (17), um grupo da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), junto a representantes da Prefeitura de São Félix do Xingu, Ministério Público e Defensoria Pública, estiveram no local, solicitando aos ocupantes que saiam de forma pacifica da área.

Segundo a comissão, um relatório deve ser feito para apontar as medidas a serem tomadas para garantir que as famílias ocupantes tenham direitos garantidos, com o da moradia, após a saída da Terra Indígena.

A ação vem ocorrendo desde o inicio de outubro, sendo coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência com apoio da Força Nacional de Segurança, que está na área. Ambientalistas e moradores dizem que o clima é de tensão.

As ações cumprem decisões da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), para resgatar um direito adquirido, há quase 30 anos, pelos povos originários – que é o de usufruir integralmente dos territórios que habitam.

As TIs atravessam quatro municípios do Pará – São Félix do Xingu, Altamira, Anapu e Senador José Porfírio, no sudoeste do estado. São quase 2.500 indígenas de 51 aldeias vivendo nas duas áreas.

No entanto, a presença de invasores prejudica o meio ambiente, ameaçando a caça, pesca e ainda gera conflitos dificultando a sobrevivência dos indígenas.

Fonte: g1 Pará — Belém

