PARÁ: Prefeitura de Santarém lança concurso com 1.457 vagas para todos os níveis

No estado do Pará, a Prefeitura de Santarém realiza um novo Concurso Público a fim de contratar 1.457 profissionais para diversas funções sob o regime estatutário.

As oportunidades de nível fundamental, médio, técnico e superior, encontram-se abaixo discriminadas de acordo com o local de atuação:

Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito: Agente de Trânsito (20);

Secretaria Municipal de Saúde: Agente de Fiscalização de Vigilância Animal (8); Técnico de Enfermagem (88); Técnico de Saúde Bucal (30); Assistente Social (4); Biólogo (2); Educador Físico (8); Enfermeiro (95); Farmacêutico (3); Fonoaudiólogo (2); Médico (32); Odontólogo (30); Psicólogo (3); Terapeuta Ocupacional (2); Veterinário (5);

Secretaria Municipal de Educação: Agente Operacional de Conservação – Servente (300); Condutor de Embarcação de Peq. Porte (12); Auxiliar Condutor de Embarcação de Peq. Porte (12); Agente Operacional – Motorista de Ônibus Escolar (30); Técnico Esp. em Monitor – Transporte Escolar (30); Técnico Esp. em Informática (Manutenção) (2); Técnico Esp. em Informática – Instrutor (37); Técnico Especializado em Instrutoria de Arte (Artes Visuais, Dança, Teatro) – Z. Urbana (5); Técnico Especializado em Instrumento Musical (Violão, Flauta Doce, Trombone, Trompete, Saxofone, Percussão, Canto Coral, Musicalização Infantil) – Z. Urbana (10); Agente Administrativo (100); Assistente Social (2); Nutricionista (2); Pedagogo (50); Psicólogo (2); Professor de Ciências Físicas e Biológicas (11); Professor de Educação Especial (35); Professor de Educação Física (13); Professor de Educação Infantil (Berçário ao Pré I e II na UMEI/CEMEI) (101); Professor de Educação Infantil (Pré I e II na Escola) (30); Professor de Ensino da Arte (6); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (180); Professor de Geografia (23); Professor de História (19); Professor de Inglês (12); Professor de Língua Portuguesa (43); Professor de Matemática (28);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Biólogo (1); Engenheiro Ambiental (1); Assistente Social (20) e Psicólogo (8).

Ao serem contratados os profissionais devem cumprir jornadas de 30 a 40 horas por semana, com remuneração de R$ 1.320,00. No caso dos docentes, a jornada é de 100 horas.

Vale ressaltar que no quantitativo acima mencionado de vagas, há aquelas reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 6 de novembro a 7 de dezembro de 2023, no site da empresa organizadora Instituto Vicente Nelson. Nesta fase é preciso efetuar o pagamento da taxa que varia de R$ 70,00, R$ 80,00 ou R$ 100,00, conforme a escolaridade do cargo escolhido.

Os candidatos poderão solicitar uma isenção do pagamento da taxa de inscrição para um cargo se: estiver amparado pelo Decreto Federal nº 6.593/2008, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO e que for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016/2022, ou; pessoa deficiente, conforme Lei Estadual n.º 6.988, de 2 de julho de 2007; família de baixa renda – família com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Os pedidos devem ser solicitados entre os dias 6 a 10 de novembro de 2023.

Como forma de classificar os inscritos haverá aplicação de prova escrita objetiva, prova discursiva (para pedagogo e docentes), e prova de títulos para as funções de nível superior.

Questões de Língua Portuguesa, Informática Básica e Conhecimentos Específicos vão compor a primeira etapa de classificação que está prevista para acontecer no dia 14 de janeiro de 2024.

O horário da realização das provas objetivas será das 8h às 12, no turno manhã e das 14h às 18h no turno tarde, de acordo com o horário local. O horário das provas para os cargos de Pedagogo e Docência será das 14h às 19h, incluindo nesse horário a realização das Provas Discursivas para os mesmos.

Este certame tem validade de dois anos, a contar da data de homologação.

