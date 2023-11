PF cumpre mandado visando combater vazamento de informações de operações do PREVFOGO/IBAMA, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal cumpriu na sexta-feira (17), na cidade de Itaituba, após expedido pela Justiça Federal, um Mandado de Busca e Apreensão contra funcionário público temporário do PREVFOGO/IBAMA que vazava informações sobre as operações contra o desmatamento e garimpo ilegal.

A investigação revelou que o suspeito informava grupos de garimpeiros sobre as operações que iriam ocorrer ou que estavam ocorrendo, frustrando, assim, o trabalho do órgão ambiental, bem como de outros órgãos em operações realizadas conjuntamente.

As investigações tiveram início após denúncia realizada, em que, depois de verificações preliminares, houve indícios suficientes para representação pela busca e apreensão em desfavor do suspeito, bem como outras medidas cautelares, como o afastamento do servidor de suas funções.

Durante as buscas, foi localizada uma arma de fogo, acarretando na prisão em flagrante por posse de arma de fogo, encaminhando-se à Polícia Civil para adoção das providências necessárias.

Com o cumprimento deste Mandado de Busca e Apreensão, a Polícia demonstra que não para no combate ao crime e aos criminosos.

Fonte:Impacto com informações da PF/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/10:33:23

