PF cumpre mandados de busca e apreensão na zona urbana de Santarém e em Alter do Chão

Os mandados expedidos pela Justiça Federal visam instruir inquérito policial que investiga um homem que se passa por policial federal fazendo uso indevido dos símbolos da corporação, configurando crime previsto no art. 296, § 1º, III do Código Penal Brasileiro (CPB) que tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Objetivo é instruir inquérito policial que investiga um homem que se passa por Policial Federal fazendo uso indevido dos símbolos da corporação. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (4), mandado de busca e apreensão em dois endereços na zona urbana do município de Santarém, oeste do Pará, e na vila balneária de Alter do Chão, distante cerca de 37 km da cidade.

