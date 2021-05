Homem é encontrado morto dentro de boate em Guarantã do Norte

(Foto:Reprodução) – Na tarde de terça-feira (04/05), quando funcionários que fazem a limpeza de uma boate, localizada as margens da BR 163, próximo do perímetro urbano de Guarantã do Norte/MT, ao adentrarem no estabelecimento encontraram um corpo de um homem morto.

Segundo informações extras oficiais, na noite de segunda-feira (03/05) para terça-feira, já tarde da noite, homens encapuzados chegaram no local e logo se iniciou uma troca de tiros, quando o tiroteio sessou o estabelecimento foi fechado.

Já, na tarde da terça-feira quando funcionários chegaram para fazer a faxina e, ao abrirem a boate, encontrou um homem encapuzado morto. A Policia e o corpo de bombeiro foram acionados, para tomarem as providencias necessárias.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop foi chamada para periciar. A Policia Judiciaria Civil passa a trabalhar no caso par tentar descobrir as causas que levou a ocasionar a morte do homem encontrado dentro da boate.

Segundo a politec a vitima foi morta com um disparo de arma de fogo, trata-se de Igor Vieira da Silva Carmo (25 anos), os pais da vitima residem em Cuiabá. a Funerária São Judas Tadeu, está realizando os trabalhos fúnebres, os familiares ainda não decidiram se o corpo será transladado para a capital do Estado de Mato Grosso.

