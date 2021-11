Despedida do corpo do piloto Edinaldo tem velório dentro de aeronave em garimpo;Vídeo

(Foto:via WhatsApp-Jornal Folha do Progresso) – O avião que transportou o corpo do piloto Edinaldo Dutra,58 anos – professor de muitos pilotos de Novo Progresso e região – pousou neste domingo no garimpo São Raimundo , município de Itaituba, onde amigos tiveram a oportunidade de despedir-se do piloto.

O corpo do piloto ficou em torno de 01h00min no solo, a aeronave de um amigo buscou o corpo em Boa Vista-(RR). Edinaldo bastante conhecido na região onde trabalhou por muitos anos. Após despedir no Garimpo São Raimundo o piloto ainda pousou no garimpo da pistinha e fez rasante em Novo Progresso, seguiu para cidade de Alta Floresta (MT) onde está sendo velado e será sepultado na tarde desta segunda-feira,22 de novembro de 2021, no cemitério Municipal.

O acidente

A aeronave que Edinaldo pilotava, caiu na tarde de sexta-feira (19) e matou dois homens na região de Campos Novos, no município de Mucajaí, ao Sul de Roraima, informou a Polícia Civil.

As vítimas eram o piloto Edinaldo Dutra Chagas, de 58 anos, e João Afonso de Sousa Araújo, de 53 anos, segundo informou o governo de Roraima neste sábado (20).

Segundo apurado pela reportagem de um veículo de comunicação de Boa Vista/RR, o piloto é de Alta Floresta/MT e o passageiro de Boa Vista.

Dois morrem em queda de avião em Roraima; piloto era de Alta Floresta

A queda do avião foi registrada por um motorista, que relatou ainda que moradores da região informaram que o acidente aéreo aconteceu por volta das 15h30 e que dois homens morreram, conforme a Civil.

Ainda segundo a Polícia Civil, a testemunha não conhecia as vítimas, mas repassou os nomes delas após identificação por parte de populares. Em seguida, o homem decidiu comunicar o fato aos policiais.

Os corpos foram liberados aos familiares na manhã deste sábado (20). O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Área Brasileira.

Fonte:Redação Jornal Folha do Progresso com informações G1 RR

