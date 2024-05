PF descobre nova fraude no Enem no Pará

Agentes durante o cumprimento do mandado. — Foto: Polícia Federal (PF)

O alvo do mandado de busca e apreensão é suspeito de ter sido beneficiado com a fraude. Segundo a corporação, o irmão do alvo, estudante de medicina que também ingressou na universidade de forma ilícita, foi quem fez a prova no seu lugar.

A Polícia Federal (PF) descobriu uma nova fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Pará, durante a terceira fase da operação ‘Passe Livre’. O caso foi divulgado nesta terça-feira (21) pela corporação.

Segundo os agentes, o alvo do mandado de busca e apreensão é um estudante que foi beneficiado com a aprovação ilícita em engenharia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Quem realizou a prova no lugar do suspeito, de acordo com a PF, foi o próprio irmão, que ingressou no curso de medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa) também de forma fraudulenta.

Este irmão, conforme detalhou a polícia, é um dos alvos investigados desde a primeira fase da operação. A identidade de nenhum dos dois foi revelada pela corporação.

A PF informou que a descoberta foi por acaso, a partir da análise de documentos e eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação, em fevereiro.

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do novo suspeito nesta terça-feira (20). No local, de acordo com a PF, foi apreendido, um celular, que o estudante jogou pela janela do banheiro ao perceber a chegada da equipe policial.

“O aparelho será analisado para esclarecer o caso e verificar se há outras fraudes semelhantes. As investigações seguem em andamento”, completou a corporação.

‘Passe Livre’

Na primeira fase operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, mas ninguém havia sido preso.

Já na segunda fase, um dos três investigados chegou a ser preso preventivamente, sendo colocado em liberdade provisória mais tarde, tendo em vista oferecimento e recebimento da denúncia pela Justiça Federal.

Se confirmada a hipótese criminal os suspeitos poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com causa de aumento de pena, entre outros, segundo a PF.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2024/14:51:29

