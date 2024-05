Casal é preso em flagrante após furtar refletor do Boulevard da Gastronomia, em Belém

Dupla é presa suspeita de furtar refletor do Boulevard da Gastronomia, em Belém. — Foto: Reprodução / GMB

Equipamento foi recuperado por guardas municipais. Terceiro homem que estaria envolvido não foi encontrado.

Um casal foi preso em flagrante após furtar um refletor no Boulevard da Gastronomia, em Belém. O crime foi registrado por câmeras de segurança nesta terça-feira (21), por volta das 2h50.

Guarda municipais, do Grupamento de Ações Táticas com Cães (ATAC) detiveram o casal. A equipe estava em patrulhamento no bairro do Umarizal, quando foi acionada pelo sistema integrado de videomonitoramento.

Ao chegarem ao local, o trio que estaria envolvido no furto já havia fugido, mas os guardas encontraram os três na Feira do Ver-o-Peso.

A mulher foi identificada e um dos homens estava tomando café em uma barraca do mercado. O terceiro envolvido não foi encontrado.

Os dois foram questionados e indicaram onde o refletor estava escondido, próximo a uma barraca na Pedra do Peixe.

Os guardas recuperaram o objeto e encaminharam os dois para a Seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) pede a colaboração da população para proteger os patrimônios e espaços públicos do município. Destaca também que a depredação, além de causar prejuízos financeiros à administração pública, é crime que gera danos sociais significativos.

De janeiro a abril de 2024, foram oito ocorrências semelhantes registradas pelo órgão municipal. As denúncias podem ser feitas pelo número 153.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2024/15:30:47

