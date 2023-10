CBM – PA abre novo edital de Concurso Público com 120 vagas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), juntamente com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), anuncia a todos a realização de um novo Concurso Público que tem como objetivo a admissão de 120 profissionais ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CFO/BM), especificamente no cargo de Oficial Bombeiro Militar.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), tenham idade compreendida entre 18 e 30 anos, tenham altura mínima de 1,60m, se homem, e de 1,55m, se mulher e que sejam habilitados para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo “B”, entre outras exigências.

Após o encerramento do concurso, os candidatos convocados serão devidamente matriculados e incorporados no efetivo do CBMPA, no posto de Aluno Oficial, para fins de realização do Curso de Formação de Oficiais (CFO/BM) que ocorrerá no município de Belém e (ou) em outros municípios do interior do Estado, a critério da Corporação.

O curso terá duração mínima de 18 meses, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Durante a realização do CFO/BM, o aluno oficial receberá remuneração no valor de R$ 5.728,08, além do auxílio alimentação. Após a conclusão do CFO/BM, já na condição de Aspirante-a-Oficial CBM, passará a receber remuneração de R$ 5.896,56, além do auxílio alimentação.

Inscrição e Classificação

Os interessados podem realizar as inscrições no período das 10h do dia 26 de outubro de 2023 às 18h de 13 de novembro de 2023, por meio do site da Cebraspe, com taxa de R$ 139,80.

Como forma de classificação, os convocados serão avaliados em cinco etapas, composta por avaliação de conhecimentos (prova objetiva e redação), avaliação psicológica provavelmente no dia 24 de março de 2024, avaliação de saúde nos dias 6 a 29 de maio de 2024 e 15 e 16 de junho de 2023, teste de avaliação física nos dias 3 e 4 de agosto de 2024 e investigação de antecedentes pessoais.

Na avaliação objetiva que está prevista para ocorrer no dia 7 de janeiro de 2024, haverá questões conforme as seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, matemática e raciocínio lógico, biologia, física, química, direito administrativo e direito militar.

Validade

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

