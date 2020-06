PF do Pará vai ao Maranhão para investigar pornografia infantil. Alvo é servidor da Funai.

Na primeira busca, no computador do suspeito, não foram localizados conteúdos pedófilos. O celular foi apreendido para perícia. (Foto:Polícia Federal / Divulgação)

Guarda Civil Espanhola identificou conteúdos de pornografia infantil e comunicou a Polícia Federal, que investiga o caso desde 2014

Policiais federais de Redenção, no Pará, se deslocaram a Imperatriz (MA) para cumprir um mandado de busca e apreensão e investigar o armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil.

Esses são dois crimes descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A operação “Filthy Sharing” (compartilhamento sujo, em inglês) foi deflagrada na manhã desta terça-feira (9). As investigações colaboram com autoridades da Espanha e podem afetar uma rede internacional de pedofilia. Era apenas um alvo na operação, que é da PF-PA: um servidor público da Fundação Nacional do Índio (Funai).

A Guarda Civil Espanhola rastreou um e-mail com IP (protocolo de internet, um endereço que registra a movimentação de dados digitais) da cidade de Tucumã, no Pará. Por isso, acionou a PF do estado. Pelos levantamentos dos agentes da Espanha, o suspeito, em 2014, fazia parte de uma rede internacional de compartilhamento de pornografia infantil. Desde então, a PF do Pará investiga o caso e conseguiu localizar o suspeito. A operação desta terça foi na casa do homem.

Esse suspeito do Maranhão é o mesmo de Tucumã, identificado em 2014, pela Guarda Civil Espanhola. Na casa do homem, um grande quadro de Jesus Cristo. Nos computadores e cômodos da residência, os policiais federais não puderam localizar nada referente aos crimes de armazenamento ou compartilhamento de pornografia infantil. No entanto, o celular dele foi apreendido para perícia e análise de redes sociais e contatos. As investigações seguem.

Por:Victor Furtado

