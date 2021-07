Homem embriagado joga pedra contra viatura e é detido em Marabá

(Foto:Reprodução) – O caso foi registrado na segunda-feira, 19, mas só foi divulgado nesta sexta, 23

Wilson Ferreira Dias de Souza, de idade desconhecida, foi preso em Marabá, no sudeste do estado, após apedrejar uma viatura da Polícia Militar do Pará. Segundo informações, o homem estaria embriagado quando praticou o ato de vandalismo. O caso aconteceu no início da semana, na madrugada de segunda-feira (19), por volta das 2h10 da manhã, mas só foi divulgado nesta sexta-feira (23).

Wilson, segundo os policiais militares, estava bastante alterado pelo consumo de álcool. Ele teria arremessado duas pedras contra o para-brisa da viatura, que estava estacionada nos fundos do destacamento da PM, na Vila Itainópolis, na zona rural do município.

Ele foi detido por crime contra o patrimônio e não portava documentos, quando recebeu voz de prisão. Wilson foi algemado e apresentado na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, na zona urbana, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações do portal Correio de Carajás.

