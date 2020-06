PRF prende professora com 30 quilos de maconha em caixas de papelão com estampas de desenho animado

Droga estava escondida em caixas de papelão marcadas com o desenho do personagem Mickey Mouse (Foto:Nucom / PRF)

Casal levava droga de carro de São Paulo ao interior da Bahia. Homem disse que imaginava carregar roupas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado da Bahia apreendeu um carregamento com 30 quilos de maconha que eram transportados escondidos no porta-malas de um carro na BR-101, no município de Itabuna (BA). A droga foi encontrada no quilômetro 503 da rodovia, quando policiais abordaram um casal que viajava de carro, na noite desta segunda (8). Veja:

Passava das 23h, quando os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Fiat Siena, com placas do município baiano de Coronel João Sá. “Ao solicitar documentação do motorista e passageira do veículo, os policiais perceberam que o casal aparentava nervosismo”, diz a PRF. A ocorrência se deu em frente à unidade policial da PRF de Itabuna (BA).

“Desconfiados, os policiais decidiram fazer uma busca no carro. Ao abrir o porta-malas do veículo, a equipe encontrou 35 tijolos escondidos em duas caixas de papelão que totalizaram 29,96 quilos”, relata a Polícia Rodoviária Federal. O casal então foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e depois apresentado às autoridades policiais em plantão da Delegacia de Polícia Civil do município, para formalização dos procedimentos cabíveis.

Parte das embalagens estava marcada com a figura do personagem Mickey Mouse. O homem de 53 anos preso informou aos policiais que foi procurado por dois outros homens, ainda no estado de São Paulo, para trazer uma encomenda para sua terra natal.

Aos policiais, ele relatou que imaginava que estaria transportando roupas e não maconha. Já a mulher de 32 anos, que disse trabalhar como professora, e confessou desconhecer que trazia produto ilícito no carro.

